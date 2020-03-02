Что означает количество цветов в букете?

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2 марта 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

О чем «говорят» цветы, pixabay.com

Не так много остается до Международного женского дня. Поэтому самое время определиться, какой подарок больше всего порадует любимую женщину. Выбирать можно среди духов, конфет, походов в ресторан, кино, сертификатов в СПА. Если брать более масштабно, то дама сердца непременно обрадуется новой машине или романтической поездке на выходные дни в страну мечты. Но приятным, хоть и элементарным дополнением станут цветы и их значение для девушки.

Представьте, солнечное доброе утро, вкусный запах приготовленного вами завтрака и букет прекрасных тюльпанов или роз. Ни одна девушка не устоит после такого знака внимания.

Но давайте не забывать, что значат цветы и в обычные дни. Раньше цветы были, как слова, переведенные в материю. На языке цветов пары общались и выражали свои чувства. Традиция таких подарков пришла на славянские земли с Востока. Именно там букет выражал различные ощущения: страсть, любовь, нежность, расставание или даже ненависть. В букетах учитывались малейшие элементы, цвета, ленточки и украшения.

Сегодня предлагаем ознакомиться и полностью вникнуть в суть данного знака внимания.

В будущем, вы безошибочно научитесь подбирать цветы для родных и любимых. Выбирать цвет и компоненты букета для мам, девушек, бабушек и подруг.

Что обозначают цветы?

О чем говорит цвет цветов?

Что означает каждый цветок?

Значение количества цветов в букете?

5 цветков, которые однозначно порадуют вторую половинку.

Интересные факты: Немецкая роза в небольшом городке Хильдесхайм вошла в Книгу Рекордов Гиннеса. Она расцветает каждый год, на протяжении 1000 лет.

Самое дорогое соцветие хризантемы растет в горах Малайзии. Она обладает золотой расцветкой, и первый раз распускается после 15 лет жизни. Занесена в красную книгу и стоит порядка 5.000 долларов за один цветок.

Тюльпаны, розы, георгины делают девушку привлекательнее и добрее. Розы способны пробудить страсть и подчеркнуть острые черты лица. Женщина с тюльпанами становится нежнее и спокойнее. Георгины, дают понять женщине, что она желанная и любимая.

Что означают цветы и кто придумал их дарить?

Издавна ходит легенда о первом мужчине, который подарил цветы любимой. Можете не ожидать неожиданного начала и конца. Поскольку такой подарок преподнес Адам Еве. Когда Бог изгнал их из Рая, Адам видел, как Ева страдает. Он нашел цветок невероятной красоты. С тех пор мужчины проявляют свои чувства через букеты.

В Древней Греции к цветам относились по-особому. Заслужить такую награду могли только Олимпийские чемпионы, поэты и чины власти. Для составления букета, который преподнесут королям и императором приглашали специальных мастеров. Они создавали композиции и находили редкие виды цветов.

Если говорить о первобытных временах, то цветы служили не как знак внимание, а как лечебное средство. Мужчины, приходя с охоты, приносили различные цветения. Женщины интуитивно делали из них компрессы или высушивали. Позже, стали использовать, как украшения.

Что означает цвет цветов в букете

Любой цветок имеет легенду о том, как он появился и какого его значение. Не зря, со временем пестрые цвета букетов стали символизировать различные чувства. Появилось множество суеверий насчет цвета и компонентов цветков. Но подобные подарки всегда несли смысл и определенный посыл для влюбленных. Их стали преподносить в качестве уважения, дружеских чувств, поздравления с успехом и благодарности.

Но современный мир теряет смысловой посыл цветочного подарка. Девушки не вдумываются в цвет, количество, вид цветов. И знаете… Наверное это правильно. Ведь яркие и нежные растения, так или иначе, являются знаком любви. А какой там цвет не так важно, как сам факт приятного внимания.

Есть люди, которые по-прежнему считают, что цвет цветка обязательно символизирует последующие действия. Он может повлиять на расставание, на близость или сложившееся впечатление. Поэтому давайте разберемся, что означает цвет цветов:

О чем говорят подаренные цветы красного цвета:

Конечно - это страсть. Красный цвет символ пылкой и страстной любви. Он красноречив и говорит сам за себя. Вы можете преподнести букет красных больших роз любимой женщине. Тогда обычный романтический вечер, однозначно перерастет в бурную ночь. Главное не дарить цветы такого цвета своим начальницам, молодым учительницам или любимым бабушкам. Для них подойдут более нежные и уютные расцветки.

Белые цвета цветов, значение:

Чистота и невинность, а также благородность - символ белого цветка. Если в некоторых восточных странах белые растения символизируют траур, то у нас наоборот. Белоснежные платья, костюмы женихов, цветы – атмосфера праздника и почета. Белые тюльпаны или орхидеи станут отличной приятностью для первого свидания.

О чем говорят цветы оранжевого цвета:

Букеты с оранжевым оттенком дарятся друзьям, подругам. Смешанный красный и желтый цвет встает в роли гордости и вечной дружбы. Имея веселую, неугомонную и позитивную подружку – одарите ей яркие, оранжевые георгины или мелкие цветения розочек.

Розовые, говорящие цвета:

Нежность, легкая влюбленность и привлекательность – цветы розового тона скажут все сами за себя. Их можно дарить любым женщинам. Поскольку розовый способен расположить и заинтересовать человека. Статистика подчеркивает, что розовые букеты выбирают молодые люди до 18 лет. Если вы молодой и хотите сделать приятное для своей первой любви – одарите девушку букетом розовых хризантем, ромашек, лилий, роз.

Язык цветов в букете, цвет настроения синий:

Найти настоящий синий пигмент в букетах – очень трудно. Цветы с таким оттенком не распространенные. В цветочных магазинах их окрашивают. Тем не менее, если на вас напала грусть и печаль по родному человеку – синий букет передаст ваше настроение. Синий, также озвучивает серьезные намерения в отношениях. Показывает, что есть большое желание общаться или быть вместе. Возрастных ограничений в цвете нет. Заскучали? – расскажите об этом языком цветов.

Что значат цветы для женщины желтого цвета:

Желтые букеты, подарок в виде наручных часов – символ расставания. Так считают многие и стараются не делать подобных сюрпризов. Но это ложное предположение. Желтые цветочки обозначает богатство и успех. Подумайте сами, солнце – радость, золото – деньги, золотая медаль – успех. То, почему подарок в виде желтых цветов плохая примета? Забудьте это правило и порадуйте жизнерадостным цветом своих мам, бабушек, сестричек и жен.

Что означает букет фиолетового цвета?

Сирень, лилии, гладиолусы – восторгают и обладают эффектом возникновения нежных чувств. Если вы уважаете, восторгаетесь человеком – подарите ему букетик из цветочков фиолетовых оттенков. Дарить молодым девушкам фиолетовые цветы необязательно, лучше сыграть на страстном красном или невинном белом цвете. А вот ваши мамы, учителя, взрослые дамы сердца – очень оценят подарок.

Что означает количество цветов в букете?

Количество цветов и цветков имеет значение для девушек. Особенно, если они юные. Взрослые женщины, уже не требуют много и дорого, а просто радуются приятным подаркам и небольшим сюрпризам от возлюбленных мужчин. Но конечно, это индивидуальный вопрос воспитания и потребностей ваших вторых половинок.

Тем не менее, сексологи и психологи утверждают, что количество оттенков в букете играют важную роль.

Однотонные букеты дарят, предполагая дальнейшие серьезные намерения в отношениях. Мужчины, которые уже много лет в браке, даря цветы одного цвета, проявляют уважение и благодарность своим женам.

Однотонный букет с одним различным по цвету цветком, символизирует единственно и ценность своей второй половинки. Идеально подойдет фраза «Ты уникальная и невероятная среди толпы прекрасных девушек». Скачите эту фразу, вручите букет, и возлюбленная сама сделает вам предложение руки и сердца.

Разноцветный букетик из разных видов цветов – знак радости и счастья быть с возлюбленной. Цветы различных тонов дарят на ранней стадии отношений или, чтобы разнообразить и развеселить супружескую жизнь.

Количество и значение цветов в букете:

Один цветочек – знак робости и одновременно внимания.

Три цветка – уважение, поздравление с небольшим торжеством.

Пять цветений – раскроют ваше признание в любви.

Семь соцветий – однозначная любовь.

Цветы, которые не рекомендуют дарить:

Барбарис отображает обиду и жесткость.

Нарциссы дарить - точно не надо. Человек может подумать, что вы считаете его самовлюбленным.

Петуния – имеет не самый приятный запах и выражает раздражение.

Итак, подведем итоги. Цветы – это желанный утренний или вечерний сюрприз для любых женщин. Будь это мама, бабушка, жена или девушка – пестрому цвету, душистому запаху обрадуются все. Подбирать цвет цветков надо исходя их предпочтений возлюбленной, или на свой вкус. Но во всех случаях, делать подарок стоит от души. Не имеет значение, подарите вы 100 роз красного цвета или 5 тюльпанов желтых тонов. Женщины требуют и любят внимание, оценивают поступки и радуют мужчин, которые уважают их. Цветы – очередной метод выразить чувства во всех возрастах. Этот милый и романтичный сюрприз может повлиять на хорошее продолжение дня, вечера возлюбленной пары.

Поэтому, дорогие мужчины приготовьтесь выбрать уникальный и красивый букет для любимой женщины. Будьте уверенны, что цветы порадуют девушку и она не оставит вас без внимания. Говорите приятные слова, дарите достойные подарки и радуйте мелочами – поверьте, оно того стоит.