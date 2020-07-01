В Курганской области избирателям обещают деньги за участие в голосовании

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Деньги. Фото: pixabay.com

В Курганской области администрация одного из городов решила выдавать денежные сертификаты каждому пятидесятому избирателю, решившему проголосовать по внесению поправок в Конституцию РФ.

«Каждый 50-й участник голосования, пришедший на избирательный участок и сделавший свой выбор, получит сертификат номиналом 500 рублей», - заявили в администрации города Шумихи.

Главы Шумихи и Шумихинского района Анатолий Козлов и Сергей Максимовских не прокомментировали данную акцию. В приемной ответили, что они заняты на избирательных участках.

Ранее Дмитрий Песков оценил эффективность многодневного голосования.