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В Подмосковье начался купальный сезон

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье начался купальный сезон
Пляж. Фото: pixabay.com

С 1 июля в Московской области открыт купальный сезон. В регионе открылось без малого 150 зон отдыха у воды пляжных территорий. Однако, на подмосковных пляжах нельзя будет забывать о профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в водоемах можно купаться лишь на 67 открытых пляжах, на остальных оборудованы специальные бассейны. Кроме того, на каждом пляже нанесена разметка для соблюдения дистанции, проводится дезинфекция шезлонгов, раздевалок, туалетов и душевых. Персонал обязан соблюдать масочно-перчаточный режим, а в купальных зонах должны дежурить спасатели.

АБ

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