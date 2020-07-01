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Названы самые неблагополучные регионы России по клещевому энцефалиту

, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Названы самые неблагополучные регионы России по клещевому энцефалиту
Клещ. Фото: pixabay.com

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что в 2020 году в нескольких регионах России число инфицированных клещевым энцефалитом увеличилось на 15-20% сразу в пяти регионах страны.

«На территории Российской Федерации продолжается сезон активности клещей. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай», - предупредили специалисты.

Также эксперты добавили, что смягчение мер изоляции может привести к тому, что количество заболевших энцефалитом продолжит увеличиваться.

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что в 2020 году в нескольких регионах России число инфицированных клещевым энцефалитом увеличилось на 15-20% сразу в пяти регионах страны. «На территории Российской Федерации продолжается сезон активности клещей. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы на территории Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай», - предупредили специалисты. Также эксперты добавили, что смягчение мер изоляции может привести к тому, что количество заболевших энцефалитом продолжит увеличиваться.

АБ

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