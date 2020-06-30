Сын Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, записал обращение к актеру
30 июня 2020, 22:33[ «Аргументы Недели» ]
Виталий Захаров, сын погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова, опубликовал обращение к актеру. Он сравнил происходящее с цирком и обвинил виновника аварии в том, что тот устраивает шоу.
Молодой человек сообщил, что сейчас он приходит в себя после смерти отца. Он не может понять, почему из его трагедии делают шоу. "У вас хороший пиар-агент, это все часть шоу, и моя беда, смерть моего отца и ваши извинения — это шоу", — сказал Виталий. По словам Захарова-младшего, лично он не получал ни извинений, ни предложений о поддержке. Он также опроверг, что адвокат Александр Добровинский представляет его интересы. Хотя юрист ранее и выступал от имени семьи Захарова, выяснилось, что он даже не выходил на связь с Виталием.
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