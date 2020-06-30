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У Ефремова начались проблемы с сердцем, сообщил адвокат

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Звезда"

У Ефремова начались проблемы с сердцем, сообщил адвокат
Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сейчас чувствует себя плохо. У актера начались проблемы с сердцем, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, актер очень сильно переживает из-за смерти в ДТП Сергея Захарова: "Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня".

Адвокат также рассказал, что Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста, поэтому не стал посещать могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Сегодня стало известно, что  в деле актера Михаила Ефремова о ДТП со смертельным исходом появился четвертый потерпевший.

НС

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