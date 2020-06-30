Специалисты предупредили о высоком риске образования смерчей над Черным морем

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30 июня 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Смерч. Фото: pixabay.com

Руководитель Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Сергей Диденко считает, что над Черным морем могут неоднократно образовываться смерчи.

Он отметил, что это связано с высокими среднесуточными температурами выше 25 градусов и теплой морской водой. Диденко говорит, что насыщенный водяными парами теплый воздух будет устремляться вверх, заток холодного воздуха из прибрежных ущелий будет способствовать быстрой смене воздушных масс и, как следствие, образованию смерчей.

По его словам, их количество ежегодно достигает 40. В зону повышенного риска образования смерчей этим летом попадут Сочи и Туапсе, а также популярные среди туристов поселки Лоо, Якорная щель и Магри.