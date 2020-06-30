Косачев: За время почти двухмесячного карантина работа парламента не прекращалась

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30 июня 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Утвержденные парламентом меры были направлены на поддержку граждан и наиболее пострадавших отраслей экономики.

Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил на многосторонней встрече Межпарламентского союза.

Сенатор отметил, что за время объявленного карантина в Совфеде провели пять пленарных заседаний, приняли 29 законов для противодействия последствиям распространения коронавирусной инфекции.

«У нашего парламента была цель сделать все в кратчайшие сроки для того, чтобы реализация мер поддержки, озвученных президентом России, была законодательно обеспечена, а люди смогли как можно раньше получить помощь», – сказал Косачев.