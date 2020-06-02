Совет Федерации одобрил новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Меры коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО, туристов и многих других.

Также были одобрены законы о праве студентов преподавать в школах и о едином информационном регистре

Законами, в частности, предусматривается, что минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей. Доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ.

Кроме этого, снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Дополнительные меры поддержки получат и самозанятые граждане.

Ранее в Совфеде предложили уточнить Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.