В управлении ФСИН заявили, что Ефремов ни разу не нарушил домашний арест

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30 июня 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов добросовестно соблюдает режим содержания под домашним арестом.

По словам главы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по городу Москве Сергея Мороза, за время нахождения актера под домашним арестом случаев нарушений режима выявлено не было.

Что касается состояние здоровья Ефремова, то оно удовлетворительное, сказал Мороз. Он также добавил, что актер «очень сильно переживает за случившееся».

Глава столичного управления ФСИН отметил, что сотрудники ведомства контролируют Ефремова «строго, ежедневно», проверяя лично и по телефону.