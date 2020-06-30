СПЧ: Явка на голосовании выше там, где красиво, и где плохая ситуация с коронавирусом
30 июня 2020, 18:38[ «Аргументы Недели» ]
Член Совета при президенте Российской Федерации (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева провела мониторинг голосования по поправкам в Конституцию в Рязанской области.
Правозащитница пришла к выводу о том, что явка людей выше на участках в обустроенных, облагороженных цветниками учреждениях культуры, там, где красиво, и в районах с неблагополучной ситуацией распространения коронавируса.
По данным СПЧ, с 25 по 29 мая правозащитники в общей сложности посетили более 100 избирательных участков в ряде регионов России.
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