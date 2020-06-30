Шойгу доложил Путину о работе над вакциной от коронавируса
30 июня 2020, 18:46[ «Аргументы Недели» ]
Об испытаниях вакцины от коронавируса президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу на видеоконференции в связи с открытием медицинских центров, построенных министерством.
«С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены», — доложил Сергей Шойгу.
Также Шойгу сообщил о создании еще четырех медицинских центров для больных COVID-19. В соответствии с поручением российского лидера, в Воронеже и городах Республики Дагестан (Каспийске, Дербенте и Хасавюрте) Минобороны построило четыре многофункциональных медицинских центра общей емкостью 400 койко-мест.
Ранее Минобороны сообщило о самочувствии добровольцев, принимающих участие в испытании вакцины против COVID-19.
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