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20 июня 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Минобороны сообщило о самочувствии добровольцев, принимающих участие в испытании вакцины против коронавируса. Испытания вакцины против COVID-19 начали Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и оборонное ведомство.

Первые прививки добровольцам поставили 17 июня. В эксперименте принимают участие военнослужащие. Добровольцы находятся под непрерывным наблюдением врачей Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. По данным военных медиков, все добровольцы чувствуют себя нормально, серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено.

Ежедневно врачи проводят с ними разные лабораторные и инструментальные исследования.

Сегодня, 20 июня, как сообщается на сайте Минобороны РФ, состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины.

Находящиеся в стационаре добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи. Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов.