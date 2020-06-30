В Сибири несколько членов избиркомов заразились коронавирусом
30 июня 2020, 18:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: tayga.info
Случаи заражения коронавирусом выявлены в участковых избирательных комиссиях Алтайского края и Омской области.
Сообщается, что коронавирусную инфекцию выявили как минимум у 30 человек.
«Коронавирус выявлен у 17 членов УИК в Омской области. Им «выписано предписание о недопустимости нахождения в публичном пространстве», – сообщил председатель регионального избиркома Алексей Нестеренко.
Еще 13 случаев заболевания выявили среди членов УИК в Алтайском крае, об этом сообщила глава краевого избиркома Ирина Акимова.
По словам председателя новосибирского облизбиркома Ольги Благо, коронавируса среди членов УИК нет.
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