В Сибири несколько членов избиркомов заразились коронавирусом

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30 июня 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tayga.info

Фото: соцсети

Случаи заражения коронавирусом выявлены в участковых избирательных комиссиях Алтайского края и Омской области.

Сообщается, что коронавирусную инфекцию выявили как минимум у 30 человек.

«Коронавирус выявлен у 17 членов УИК в Омской области. Им «выписано предписание о недопустимости нахождения в публичном пространстве», – сообщил председатель регионального избиркома Алексей Нестеренко.

Еще 13 случаев заболевания выявили среди членов УИК в Алтайском крае, об этом сообщила глава краевого избиркома Ирина Акимова.

По словам председателя новосибирского облизбиркома Ольги Благо, коронавируса среди членов УИК нет.