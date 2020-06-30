В Тверской области с 1 июля приступят к региональным выплатам на детей 16-18 лет
30 июня 2020, 17:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tver.ru
С 1 июля в Тверской области начнет действовать новая региональная мера поддержки – выплата на детей в возрасте 16-18 лет. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Руденя.
Получить финансовую поддержку может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином РФ и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет.
3 тысяч рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей, а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста. 5 тысяч – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на 18-летнего.
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