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В Тверской области с 1 июля приступят к региональным выплатам на детей 16-18 лет

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tver.ru

В Тверской области с 1 июля приступят к региональным выплатам на детей 16-18 лет
Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: сайт органов власти ТО

С 1 июля в Тверской области начнет действовать новая региональная мера поддержки – выплата на детей в возрасте 16-18 лет. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Руденя.

Получить финансовую поддержку может один из родителей или законный представитель ребенка на детей, родившихся в период со 2 июля 2002 года по 10 мая 2004 года включительно. Каждый из них должен являться гражданином РФ и проживать на территории Тверской области не менее пяти лет.

3 тысяч рублей выплачивается на каждого ребенка из семьи, воспитывающей одного или двух детей, а также на гражданина, достигшего 18-летнего возраста. 5 тысяч – на каждого ребенка из многодетной семьи, а также на 18-летнего.

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