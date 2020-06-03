В Тверской области выплатят по 3 тысячи рублей на каждого ребенка от 16 до 18 лет

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3 июня 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: сайт правительства ТО.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о введении новой областной меры поддержки.

В регионе каждая семья, воспитывающая ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, получит дополнительные региональные единовременные выплаты.

По итогам заседания правительственной бюджетной комиссии, был определен размер единовременной региональной выплаты.

Для семей она составит 3 тысячи рублей, а для многодетных – 5 тысяч рублей. Выплату планируется произвести на более чем 25 тысяч детей, на эти цели потребуется около 86 млн рублей.