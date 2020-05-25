Тверская область станет еще одним регионом, где введут налог на самозанятых

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25 мая 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vedtver.ru

Заседание правительства Тверской области. Фото: сайт правительства ТО

Правительство Тверской области одобрило проект закона, который предусматривает введение в регионе с 1 июля специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в областное Заксобрание. Кроме этого, власти региона планируют ввести некоторые послабления для предпринимателей.

«У нас уже действуют федеральные и региональные меры поддержки. Свой вклад также должны внести муниципалитеты. Важно посмотреть, что сделано на местном уровне, в том числе в части освобождения или снижения арендной ставки», - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

После принятия закона жители Тверской области, которые перейдут на специальный налоговый режим, смогут вместо налогов по стандартным схемам налогообложения для индивидуальных предпринимателей и НДФЛ 13% для физических лиц платить с доходов только налог по льготной ставке: при предоставлении услуг физическим лицам - 4%, юридическим лицам – 6%.

Ранее сообщалось, что в Карелии приняли закон о введении в регионе налога на профессиональный доход.