В Карелии приняли закон о введении в регионе налога на профессиональный доход

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21 мая 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vestikarelii.ru

Здание Заксобрания Карелии. Фото: сайт ЗС РК.

Депутаты Заксобрания Карелии поддержали законопроект о введении экспериментального налогового режима для самозанятых.

Законопроект был принят депутатами во втором окончательном чтении на сессии парламента 21 мая.

Отныне в регионе все физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим и попадают в категорию самозанятых, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4 или 6%.

С 2019 года налог на профессиональный доход был введен в качестве эксперимента в четырех субъектах России, а с 2020 года - еще в 19 субъектах. Таким образом, в состав регионов, принявших участие в эксперименте по введению специального налогового режима, Карелия должна войти с 1 июля.

Ранее сообщалось, что заразившаяся коронавирусом Оксана Пушкина обратилась к жителям Карелии.