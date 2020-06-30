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Песков прокомментировал предложение Кадырова оставить Путина президентом пожизненно

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Песков прокомментировал предложение Кадырова оставить Путина президентом пожизненно
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков дал короткий ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова сделать Владимира Путина «пожизненным президентом».

«Конституцией такая должность не предусмотрена», – прокомментировал Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил наделить нынешнего главу государства Владимира Путина президентскими полномочиями пожизненно. Об этом он заявил в ходе совещания с властями республики.

НС

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