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В Госдуму внесли поправки к законопроекту о ликвидации разливов нефти

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуму внесли поправки к законопроекту о ликвидации разливов нефти
Подготовка к заседанию. Фото: сайт Госдумы РФ

Соответствующие поправки внесены ко второму чтению инициативы правительством РФ.

Предполагается, что компании-нефтедобытчики обязаны иметь финансовое обеспечение ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, подобных аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, говориться в пояснительной записке.

«Это либо резерв средств на счетах, либо банковская гарантия, либо страховка», – пояснил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Комитет, по его словам, рассмотрит законопроект ко второму чтению на заседании через неделю.

ДВа

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