Власти Саратовской области планируют продлить режим самоизоляции

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30 июня 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vzsar.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции в Саратовской области может быть продлен до 15 июля.

Соответствующее решение будет озвучено вечером на заседании координационного совета под председательством губернатора Валерия Радаева.

В области ежедневно регистрируется более 100 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день официально заболевшими считаются 6444 человека. Тем не менее, региональные власти постепенно снимали ограничения.

В частности, две недели назад власти отменили пропускной режим, разрешили работу бань, саун, посещение храмов и кладбищ, оказание стоматологических услуг, а также прогулки по набережным, паркам и скверам.