Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Саратовской области планируют продлить режим самоизоляции

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vzsar.ru

Власти Саратовской области планируют продлить режим самоизоляции
Люди в масках. Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции в Саратовской области может быть продлен до 15 июля.

Соответствующее решение будет озвучено вечером на заседании координационного совета под председательством губернатора Валерия Радаева.

В области ежедневно регистрируется более 100 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день официально заболевшими считаются 6444 человека. Тем не менее, региональные власти постепенно снимали ограничения.

В частности, две недели назад власти отменили пропускной режим, разрешили работу бань, саун, посещение храмов и кладбищ, оказание стоматологических услуг, а также прогулки по набережным, паркам и скверам.

ДВа

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью