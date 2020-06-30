Власти Саратовской области планируют продлить режим самоизоляции
30 июня 2020, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: vzsar.ru
Режим самоизоляции в Саратовской области может быть продлен до 15 июля.
Соответствующее решение будет озвучено вечером на заседании координационного совета под председательством губернатора Валерия Радаева.
В области ежедневно регистрируется более 100 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день официально заболевшими считаются 6444 человека. Тем не менее, региональные власти постепенно снимали ограничения.
В частности, две недели назад власти отменили пропускной режим, разрешили работу бань, саун, посещение храмов и кладбищ, оказание стоматологических услуг, а также прогулки по набережным, паркам и скверам.
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