В Саратовской области после похорон на карантин закрыли целое село

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26 июня 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Проверка документов. Фото: сайт МВД

В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли село Верхазовка.

Вспышка заболевания произошла после похорон. Как сообщает оперативный штаб региона, во время карантина въезд и выезд из села запрещены, все публичные массовые мероприятия отменены, закрыты торговые объекты и религиозные организации.

Жители села старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию, остальные должны соблюдать меры профилактики распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что после похорон вспышка коронавируса произошла в адыгейском ауле.