В Саратовской области после похорон на карантин закрыли целое село
26 июня 2020, 22:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В Саратовской области на карантин из-за коронавируса закрыли село Верхазовка.
Вспышка заболевания произошла после похорон. Как сообщает оперативный штаб региона, во время карантина въезд и выезд из села запрещены, все публичные массовые мероприятия отменены, закрыты торговые объекты и религиозные организации.
Жители села старше 65 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать самоизоляцию, остальные должны соблюдать меры профилактики распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что после похорон вспышка коронавируса произошла в адыгейском ауле.
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