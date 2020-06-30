Путин: поправки в Конституцию закрепляют ценности как безусловные гарантии

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30 июня 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в рамках обращения к гражданам страны днем во вторник, 30 июня, заявил, что в случае поддержки поправок к конституции, россияне закрепят ценности как высшие гарантии.

Глава государства отметил, что люди голосуют не просто за поправки, а за страну с современными образованием и системой здравоохранения, надежной социальной защитой, эффективной властью, подотчетной обществу. Путин добавил, что россияне также голосуют за страну, ради которой они работают, а также, которую намерены передать своим детям, а впоследствии и внукам.

Российский лидер выразил уверенность в том, что каждый гражданин РФ, принимая столь важное решение, думает в первую очередь о своих родных и опирается на ценности, которые объединяют людей. По словам Владимира Путина, поправки в основной закон страны, в случае их поддержки, закрепят ценности как безусловные конституционные гарантии.