Путин попросил всех россиян «сказать свое слово» в рамках голосования по поправкам к Конституции

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30 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем во вторник выступил с телеобращением к гражданам РФ накануне дня голосования по поправкам к Конституции страны, назначенного на среду, 1 июля.



Глава государства уточнил, что граждане России голосуют за страну, в которой хотят жить и обратил внимание на то, что поправки вступят в силу исключительно в случае их одобрения россиянами.

Владимир Путин попросил каждого человека "сказать свое слово", поскольку в данной ситуации важен каждый голос.

Отметим, что российский лидер выступил со своим обращением из Тверской области, где позже будет открыт мемориал Советскому солдату.