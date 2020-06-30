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Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 30 июня, около 14.00 выступит с обращением к гражданам страны. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, готовится ли в настоящий момент обращение президента России к гражданам и когда оно может произойти, Песков ответил, что глава государства действительно выступит в рамках телеобращения. Он заметил, что это случится ближе к 14 часам.

Тему, которую намерен поднять Владимир Путин, пресс-секретарь не уточнил.

ЕТ

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