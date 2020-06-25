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Новое обращение Путина к россиянам может состояться в конце июня

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Новое обращение Путина к россиянам может состояться в конце июня
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам, которое, вероятнее всего, будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.

В качестве основной даты обращения рассматриваются 29 июня и 30 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Ожидается также, что Путин призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это.

Ранее Путин призвал не «накручивать явку» при голосовании по Конституции.

ДВа

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