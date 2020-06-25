Путин призвал не «накручивать явку» при голосовании по Конституции

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25 июня 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты нового состава.

Глава государства отметил, что нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов. Это, по его словам, исключит любые сомнения по поводу позиции, которую выскажут граждане России.

Президент считает принципиальным, чтобы голосование было организовано «на высшем уровне». При этом он напомнил, что «закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок».

Тем не менее, глава государства посчитал «чрезвычайно важным, чтобы люди высказали свое мнение по поводу основного закона и тех изменений, которые предлагается внести в него».