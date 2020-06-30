Мясников рассказал, какой фрукт «приманивает» комаров

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30 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Комар. Фото: pixabay.com

Доктор Мясников объяснил, что один популярный и любимый многими фрукт может стать причиной того, что человека чаще кусают комары. При этом он подчеркнул, что эта теория пока до конца не доказана.

Мясников заявил, что комары могут сильнее реагировать на людей, которые недавно ели бананы. «Бананы не настолько вредны, как кажется. Высокая гликемическая нагрузка, калорий да, много. Если в яблоке — 40, то в бананах — 90 калорий на 100 граммов. Есть теория, и ученые хотят доказать ее биохимически, что людей, которые едят бананы, чаще кусают комары», - сообщил врач.

Ранее Мясников перечислил вредные для гипертоников продукты питания.