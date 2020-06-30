Обращение Путина к россиянам перед последним днем голосования по поправкам

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30 июня 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 июня, выступит с обращением к гражданам перед последним днем голосования по поправкам к Конституции страны. Обращение главы государства будет транслироваться в прямом эфире в интернете.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, Путин сегодня может разъяснить значимость предложенных конституционных изменений и дать им свою интерпретацию.

Завтра, 1 июля, состоится последний день голосования по поправкам. Досрочно россияне могли проголосовать с 25 июня. По последним данным, озвученным в Центральной избирательной комиссии, явка составляет 45,7%.