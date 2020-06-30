Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 90%

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30 июня 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

Электронное голосование по поправкам к Конституции РФ, фото соцсети

Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции достигла 90%, проголосовали более 1 млн человек. Соответствующие данные опубликованы утром во вторник на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 08:57 мск 30 июня явка составила 90,01%. Принято 1 054 904 бюллетеня.

Электронное голосование во вторник проходит в последний день. До его окончания остается несколько часов.1 июля проголосовать по поправкам можно будет только на участке. Тем, кто записывался на онлайн-голосование, но так и не проголосовал, можно прийти на участок. Если в УИК убедятся, что человек не успел проголосовать через интернет, ему выдадут бюллетень.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.