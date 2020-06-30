В Подмосковье 1 июля возобновят работу все ЗАГСы

30 июня 2020, 12:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Со среды, 1 июля, на территории Подмосковья откроются все ЗАГСы. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил в рамках беседы с журналистами губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, из действующих ограничений в Подмосковье останутся только обязательное ношение маски и запрет на массовые мероприятия.
Губернатор Московской области уточнил, что с 1 июля в регионе открываются не только ЗАГСы, но также МФЦ, спортивные объекты, секции и кружки для взрослых и детей. С 6 числа в Подмосковье возобновят работу детские сады.
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