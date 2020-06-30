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В Подмосковье 1 июля возобновят работу все ЗАГСы

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

В Подмосковье 1 июля возобновят работу все ЗАГСы
свидетельство о заключении брака, Viktor Chernov/Russian Look

Со среды, 1 июля, на территории Подмосковья откроются все ЗАГСы. Соответствующую информацию сегодня утром предоставил в рамках беседы с журналистами губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, из действующих ограничений в Подмосковье останутся только обязательное ношение маски и запрет на массовые мероприятия.

Губернатор Московской области уточнил, что с 1 июля в регионе открываются не только ЗАГСы, но также МФЦ, спортивные объекты, секции и кружки для взрослых и детей. С 6 числа в Подмосковье возобновят работу детские сады.

ЕТ

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