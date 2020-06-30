За сутки в России скончались 154 человека с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

пробирка, Marijan Murat/dpa

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 154 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа 35 пациентов умерли в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге, 12 – в Московской области.

С начала пандемии COVID-19 в России скончались 9 320 человек.

Ранее сегодня стало известно, что в России за сутки количество зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 6 693.