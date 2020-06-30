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Психолог научила, как обернуть страх перед коронавирусом себе на пользу

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Психолог научила, как обернуть страх перед коронавирусом себе на пользу
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Психолог Елена Перминова уверена: коронавируса бояться не надо. По мнению специалиста, люди, которые постоянно думают о заражении COVID-19, имеют больше шансов заболеть.

«Если человек боится заболевания, то он ослабляет свое ментальное здоровье именно в этой сфере. Что называется, „чего боимся, то и привлекаем“. И, скорее всего, у этого человека вероятность заразиться больше», - считает психолог.

При этом она посоветовала проанализировать причины страха и начать действовать. К примеру, если человек боится коронавируса из-за того, что он одинок, то лучше заранее подготовиться к возможной болезни. Можно договориться с соседями насчет помощи в случае болезни и купить продукты впрок.

АБ

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