Психолог рассказала, почему дом не может заменить детский сад

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26 июня 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Детский психолог Ирина Таранова объяснила, почему дом не всегда может заменить детский сад. Она отметила, что однозначного ответа нет, но нельзя сказать, что у разных детей будет одна и та же реакция на непосещение детского сада.

"В детском саду есть ряд преимуществ, которые сложно получить дома. Это социализация ребенка: умение общаться с другими детьми, выстраивать отношения, выявлять конфликтные ситуации и пробовать их разрешить, ситуации преодоления. "Если ребенок не получает такого опыта в садике, то уже в школе ему сложнее дается общение с другими ребятами", -отмечает психолог.