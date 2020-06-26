Психолог рассказала, почему дом не может заменить детский сад
26 июня 2020, 14:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Детский психолог Ирина Таранова объяснила, почему дом не всегда может заменить детский сад. Она отметила, что однозначного ответа нет, но нельзя сказать, что у разных детей будет одна и та же реакция на непосещение детского сада.
"В детском саду есть ряд преимуществ, которые сложно получить дома. Это социализация ребенка: умение общаться с другими детьми, выстраивать отношения, выявлять конфликтные ситуации и пробовать их разрешить, ситуации преодоления. "Если ребенок не получает такого опыта в садике, то уже в школе ему сложнее дается общение с другими ребятами", -отмечает психолог.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.