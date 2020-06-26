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Психолог рассказала, почему дом не может заменить детский сад

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Психолог рассказала, почему дом не может заменить детский сад
фото: pixabey

Детский психолог Ирина Таранова объяснила, почему дом не всегда может заменить детский сад. Она отметила, что однозначного ответа нет, но нельзя сказать, что у разных детей будет одна и та же реакция на непосещение детского сада. 

"В детском саду есть ряд преимуществ, которые сложно получить дома. Это социализация ребенка: умение общаться с другими детьми, выстраивать отношения, выявлять конфликтные ситуации и пробовать их разрешить, ситуации преодоления. "Если ребенок не получает такого опыта в садике, то уже в школе ему сложнее дается общение с другими ребятами", -отмечает психолог.

СЕ

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