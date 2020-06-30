Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Когда в России начнется учебный год, рассказал министр просвещения

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Когда в России начнется учебный год, рассказал министр просвещения
Школьница. Фото: pixabay.com

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов назвал дату начала 2020-2021 учебного года. Он рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября или же начало занятий придется перенести.

По словам Кравцова, что в этом году учебный год начнется по плану, в День знаний. При этом из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 меры по эпидемиологической защите будут усилены. В регионах уже ведутся соответствующие работы.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», - заявил министр.

АБ

Мнение

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

Бухгалтерия раздутых расходов. Почему Транснефть отстаивает завышенные транспортные тарифы?

26 июня курирующий ТЭК вице-премьер Юрий Борисов провел совещание по вопросу снижения тарифов «Транснефти». Ранее, на встрече с президентом Владимиром Путиным, глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил вернуть тарифы на уровень 2008 года. Мотивировал свою просьбу он тем, что цена нефти за это время упала более чем в 2 раза, а тарифы наоборот – в 2 раза выросли.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью