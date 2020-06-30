Когда в России начнется учебный год, рассказал министр просвещения
30 июня 2020, 09:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия24
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов назвал дату начала 2020-2021 учебного года. Он рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября или же начало занятий придется перенести.
По словам Кравцова, что в этом году учебный год начнется по плану, в День знаний. При этом из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 меры по эпидемиологической защите будут усилены. В регионах уже ведутся соответствующие работы.
«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», - заявил министр.
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