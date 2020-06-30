Когда в России начнется учебный год, рассказал министр просвещения

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июня 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Школьница. Фото: pixabay.com

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов назвал дату начала 2020-2021 учебного года. Он рассказал, пойдут ли дети в школу 1 сентября или же начало занятий придется перенести.

По словам Кравцова, что в этом году учебный год начнется по плану, в День знаний. При этом из-за риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 меры по эпидемиологической защите будут усилены. В регионах уже ведутся соответствующие работы.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников», - заявил министр.