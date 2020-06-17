Глава Роспотребнадзора: российские дети, скорее всего, вернутся в школы 1 сентября

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 17 июня, сделала важное заявление. По словам руководителя ведомства, российские школьники, вероятнее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября текущего года.

Попова подчеркнула, что к настоящему моменту подготовлены специальные рекомендации по организации учебного процесса в школах, поскольку ребятам нужно учиться. Глава Роспотребнадзора в интервью на канале "Россия-1" добавила, что сейчас ситуация с коронавирусом нового типа является управляемой.

По словам Анны Поповой, существует высокая доля уверенности, что в начале сентября дети вернутся в школы и будут в полном объеме получать удовольствие от процесса учебы.