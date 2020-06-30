«Сделайте мне красиво»: пластический хирург рассказал о современных тенденциях
30 июня 2020, 08:53[ «Аргументы Недели» ]
Известный пластический хирург Гайк Бабаян рассказал, с какими просьбами чаще всего обращаются современные женщины. Он отметил, что большая грудь и неестественно-толстые губы уже не в моде.
Бабаян подчеркнул, что современные женщины стремятся создать естественный образ, а потому избегают «излишеств», так популярных в 90-е. «Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь – это неэстетично и некрасиво», - объяснил хирург. По его словам, после качественно сделанной операции грудь или губы невозможно отличить от естественных. При этом самыми популярными размерами бюста являются 2 и 3.
Врач также добавил, что на пике популярности продолжают оставаться ринопластика и липосакция, передает Радио Sputnik.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.