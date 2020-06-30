«Сделайте мне красиво»: пластический хирург рассказал о современных тенденциях

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30 июня 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка. Фото: pixabay.com

Известный пластический хирург Гайк Бабаян рассказал, с какими просьбами чаще всего обращаются современные женщины. Он отметил, что большая грудь и неестественно-толстые губы уже не в моде.

Бабаян подчеркнул, что современные женщины стремятся создать естественный образ, а потому избегают «излишеств», так популярных в 90-е. «Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь – это неэстетично и некрасиво», - объяснил хирург. По его словам, после качественно сделанной операции грудь или губы невозможно отличить от естественных. При этом самыми популярными размерами бюста являются 2 и 3.

Врач также добавил, что на пике популярности продолжают оставаться ринопластика и липосакция, передает Радио Sputnik.