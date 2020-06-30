Памфилова призналась, что «тысячу раз» хотела покинуть пост главы ЦИК
30 июня 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Первый канал
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призналась, что у нее "тысячу раз" возникало желание покинуть должность. Она добавила, однако, что ей ни разу не было стыдно за сделанное на посту.
На вопрос журналиста Владимира Познер, появлялось ли у Эллы Памфиловой желание уйти с поста председателя ЦИК, она ответила: "Тысячу раз появлялось, тысячу раз".
Памфилова, однако, заметила, что за четыре года, в течение которых она занимает должность главы Центризбиркома, она не сделала ничего, за что ей было бы стыдно, а также не допускала даже возможности пойти против закона страны или на сделку с совестью.
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