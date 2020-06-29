Эксперты прокомментировали строительство детского хирургического корпуса

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29 июня 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

«Союз родителей» Челябинской области опубликовал мнения экспертов по поводу строительства хирургического корпуса на территории Челябинской детской клинической больницы.

Напомним, для строительства корпуса потребуется убрать часть лесного массива, прилегающего к больнице. Это порядка 400 деревьев. По этому поводу возникли жаркие дебаты между сторонниками появления корпуса и борцов за сохранение лесного массива. На строительство корпуса из федерального бюджета будет направлено порядка 4,5 миллиардов рублей.

На днях в детской больнице побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вместе с главным врачом ЧОДКБ Галиной Киреевой он осмотрел место для строительства корпуса, по мнению главы региона, он жизненно необходим. «Сделаем все, чтобы сбалансировать интересы всех, самое главное — это наши дети», — подчеркнул тогда Алексей Текслер.

По мнению некоторых общественников, изначально в конкурсе на проектирование новой детской больницы была озвучены территория медгородка, без необходимости вырубки деревьев.

По словам Галины Киреевой, главного врача ЧОДКБ, действительно, такие планы были на начальной стадии разработки проекта.

«Мнение профессиональных и опытных проектировщиков «АМГ-ПРОЕКТ», а также опыт ведущих клиник мира внесли свои коррективы в первоначальные планы, — рассказывает она. — Было принято решение не возводить потенциальную «заплатку», а делать корпус, который будет актуален минимум в ближайшие 50 лет. Решение построить корпус на территории лесного массива – вынужденное. Увы, ЧОДКБ оказалось перед выбором «строить маленький и недолговечный корпус на существующей территории» или же «возводить ультра современный корпус повышенной комфортности, пожертвовав 1% городского бора». После долгих обсуждений, консультаций с экологами и проектировщиками, было принято решение остановиться на втором варианте».

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что деревья, которые можно будет пересадить с застраиваемой территории, высадят в бору, а крупномеры, которые придётся спилить, будут компенсированы в двукратном размере.

«Я думаю, посадка леса, взамен вырубленного - это очень хороший компромисс, - пишет Анна, мама двоих детей. — Дважды находилась в качественных, передовых, относительно новых больницах. Это другой уровень, не только ремонта, аппаратуры, техники, палат с туалетами, раковинами мебелью, но и выше уровень врачей и персонала».

Высказали свое мнение и противники строительства. Так, Елена Вахтина, координатор гражданского сообщества «Горожане» и «Челябинск, дыши» считает, что строить новый корпус на территории ЧОДКБ — неразумно. По ее мнению, Челябинску необходим новый комплексный медицинский центр на новом месте.

Как сообщали «Аргументы недели», несколько дней назад инициативная группа жительниц Челябинска обратилась к Алексею Текслеру с просьбой поддержать строительство корпуса.