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24 июня 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Челябинские мамы записали видеообращение к Алексею Текслеру

Они просят ускорить строительство детского хирургического комплекса и онкогематологического центра возле Челябинской областной детской клинической больницы.

Напомним, строительство комплекса вызвало много дискуссий среди общественников, так как для этого нужно будет вырубить порядка 400 деревьев. Другого варианта нет — здание должно располагаться на территории медгородка и соединяться теплыми переходами с корпусами больницы.

«Нельзя допускать того, чтобы наши дети умирали из-за некачественной медицины, — рассказывает в видеообращении одна из женщин. — Сейчас у больницы нет мощностей для дальнейшего развития. Вместо одного срубленного дерева нужно посадить десять, двадцать новых деревьев. Они вырастут, и наши дети вырастут, и все мы будем жить в счастливом, здоровом городе».

Напомним, из федерального центра на строительство хирургического комплекса и онкогематологического центра будет направлено около 4,5 миллиардов рублей.

Как сообщали «Аргументы недели», на днях в Челябинской областной детской клинической больнице побывал губернатор Алексей Текслер. Вместе с главным врачом больницы Галиной Киреевой он осмотрел место для строительства корпуса. Глава региона подчеркнул, что новый корпус необходим. «Сделаем все, чтобы сбалансировать интересы всех, самое главное – это наши дети», — сказал Алексей Текслер.