Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий

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29 июня 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания о ситуации на рынке труда поручил ряду ведомств внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации.

Поручение дано Минтруду, Министерству просвещения и Минобрнауки. По мнению премьер-министра, ситуация в последнее время существенно изменилась, поэтому необходимо поменять перечни приоритетных профессий рабочих и служащих.

Мишустин также отметил, что Пенсионный фонд РФ мог бы предоставлять министерствам выборку по трудоустройству выпускников "в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых шести-двенадцати месяцев". "Такая информация поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций", — пояснил он.

Мишустин подписал постановление о специальных доплатах соцработникам.