Мишустин поручил внести изменения в перечни приоритетных профессий
29 июня 2020, 22:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе совещания о ситуации на рынке труда поручил ряду ведомств внести изменения в перечни приоритетных профессий с учетом текущей ситуации.
Поручение дано Минтруду, Министерству просвещения и Минобрнауки. По мнению премьер-министра, ситуация в последнее время существенно изменилась, поэтому необходимо поменять перечни приоритетных профессий рабочих и служащих.
Мишустин также отметил, что Пенсионный фонд РФ мог бы предоставлять министерствам выборку по трудоустройству выпускников "в разрезе вузов и колледжей, а также по смене ими работы в течение первых шести-двенадцати месяцев". "Такая информация поможет более детально отслеживать востребованность тех или иных образовательных организаций", — пояснил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.