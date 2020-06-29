Мишустин подписал постановление о специальных доплатах соцработникам
29 июня 2020, 21:09[ «Аргументы Недели» ]
Соцработники, которые трудятся в условиях особого режима, будут получать специальные доплаты до 15 сентября.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Срок выплаты пособий продлен на два месяца. Кроме того, их смогут получить также работники муниципальных организаций социального обслуживания.
Право на выплату сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из‑за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний.
Поддержать работников социальных организаций поручил Президент РФ Владимир Путин. Не редки случаи, когда рабочая смена таких специалистов из‑за ситуации, сложившейся с коронавирусом, длится 14 дней, и все это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. Именно для таких сотрудников и предусмотрены выплаты.
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