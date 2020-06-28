Правительство расширило список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей

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28 июня 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

поезд, фото: pexels.com

Правительство включило пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении правительства говорится, что спрос на перевозки пассажиров заметно сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Так в первой половине апреля 2020 года на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.

Михаил Мишустин, премьер-министр, подписал постановление, в котором говорится, что для компаний из этих отраслей предусмотрены специальные меры поддержки.

Это отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.