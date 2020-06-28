Правительство расширило список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей

Правительство включило пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В сообщении правительства говорится, что спрос на перевозки пассажиров заметно сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Так в первой половине апреля 2020 года на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.
Михаил Мишустин, премьер-министр, подписал постановление, в котором говорится, что для компаний из этих отраслей предусмотрены специальные меры поддержки.
Это отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели.
Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов.
Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.