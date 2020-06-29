В заповеднике Сочи пропало озеро

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29 июня 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

озеро Малое, Фото пресс-службы заповедника

Сотрудники Кавказского заповедника в Сочи недавно обнаружили пропажу горного озера Малое. Зеркало водоема практически исчезло, а большую его часть занимает смесь грязи и камней.

Руководство заповедника для выяснения причин обмеления озера на склоне хребта Левая Псеашха пригласило инженеров-геологов. Специалисты выяснили, что воду из озера выбили крупные снежные массы, они способствовали формированию путей фильтрации талых вод по направлению к реке Уруштен.

«Мы не наблюдаем ничего противоестественного, это естественный ход природных процессов», – заверил директор по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.

Ранее ученые сообщили о помутнении Байкала.