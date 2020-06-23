Иркутские ученые сообщили о помутнении Байкала

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23 июня 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Лента.ру

Учеными выявлен некроз - частичное или полное отмирание тела губки в водах Байкала, фото соцсети

Согласно результатам исследований российских ученых, озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть. Это происходит из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду.

Сообщается, что еще около десяти лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах озера. Теперь оно стало повсеместным.

«Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз», - рассказала научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.

По ее словам, учеными выявлен некроз - частичное или полное отмирание тела губки. Сообщается, что точные причины гибели микроорганизмов исследователями пока не установлены, они лишь отмечают, что «происходят какие-то изменения».

Ранее стало известно, что Байкал вошел в число самых популярных направлений внутреннего туризма после пандемии COVID-19. Сообщается, что цены на семидневные экскурсионные туры туда в среднем начинаются от 48,7 тысячи рублей для двоих туристов.