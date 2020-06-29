На производство тест-систем для диагностики коронавируса выделено 3,5 млрд рублей

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29 июня 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Средства поступят из резервного фонда правительства. Выделяемой субсидии хватит на производство более 36 млн тестов.

Деньги направят государственному научному центру «Вектор», Центральному НИИ эпидемиологии, а также Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Кроме этого, средства получат учреждения, подведомственные Роспотребнадзору, а также федеральные и муниципальные медицинские организации. Порядок распределения тестов по учреждениям санитарное ведомство должно определить в течение семи дней, говорится в постановлении Кабмина РФ.