На производство тест-систем для диагностики коронавируса выделено 3,5 млрд рублей
29 июня 2020, 21:30[ «Аргументы Недели» ]
Средства поступят из резервного фонда правительства. Выделяемой субсидии хватит на производство более 36 млн тестов.
Деньги направят государственному научному центру «Вектор», Центральному НИИ эпидемиологии, а также Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
Кроме этого, средства получат учреждения, подведомственные Роспотребнадзору, а также федеральные и муниципальные медицинские организации. Порядок распределения тестов по учреждениям санитарное ведомство должно определить в течение семи дней, говорится в постановлении Кабмина РФ.
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