Губернатор Ивановской области призвал соблюдать три правила
29 июня 2020, 21:22[ «Аргументы Недели» ]
В регионе будут снимать ограничения, но действовать, не исходя из популизма и эмоций, а исходя из реальной ситуации.
Об этом на встрече с бизнес-сообществом региона заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
За последнюю неделю заработали летние веранды ресторанов и кафе, музеи для индивидуальных посещений и салоны красоты в полном объеме. С 29 июня восстанавливается плановая медицинская помощь и стоматологические медуслуги всех видов. Губернатор добавил, что из-за коронавируса поведение людей должно измениться, им важно соблюдать три правила, которые реально работают: маски, антисептик и социальная дистанция.
«Возможна вторая волна заболевания, мы ее встретим во всеоружии – с подготовленной медициной и жителями, которые понимают, как себя вести», – заявил губернатор.
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