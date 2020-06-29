Губернатор Ивановской области призвал соблюдать три правила

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Фото: сайт правительства ИО

В регионе будут снимать ограничения, но действовать, не исходя из популизма и эмоций, а исходя из реальной ситуации.

Об этом на встрече с бизнес-сообществом региона заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

За последнюю неделю заработали летние веранды ресторанов и кафе, музеи для индивидуальных посещений и салоны красоты в полном объеме. С 29 июня восстанавливается плановая медицинская помощь и стоматологические медуслуги всех видов. Губернатор добавил, что из-за коронавируса поведение людей должно измениться, им важно соблюдать три правила, которые реально работают: маски, антисептик и социальная дистанция.

«Возможна вторая волна заболевания, мы ее встретим во всеоружии – с подготовленной медициной и жителями, которые понимают, как себя вести», – заявил губернатор.