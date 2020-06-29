Матвиенко предлагает использовать практику многодневного голосования
29 июня 2020, 19:20[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Совета Федерации приняла участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Она пришла на избирательный участок № 2237 в Санкт-Петербурге.
«Все продумано так, чтобы было удобно гражданам, и чтобы волеизъявление проходило абсолютно безопасно», – сказала Матвиенко.
По словам главы верхней палаты парламента, уже сегодня можно утверждать, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало. Она предложила продумать возможность и впредь использовать такую практику, которая существует в целом ряде государств.
«Во-первых, граждане могут прийти в удобное для них время. Во-вторых, нет очередей, нет скопления людей, что очень важно с учетом социально-эпидемиологических требований», – сказала спикер СФ.
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