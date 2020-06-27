Памфилова попросила относиться к наблюдателям на голосовании как к партнерам

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27 июня 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: сайт ЦИК РФ

Наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию следует воспринимать как партнеров. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что реагировать на выявляемые ими недоработки нужно с благодарностью.

Памфилова также подчеркнула, что «фактически конкретных нарушений, по которым надо реагировать, нет». Из более чем 900 поступивших в ЦИК обращений по разного рода вопросам, «нет ни жалобы, которая требовала бы ее рассмотрения на заседании комиссии».