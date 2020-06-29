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В Госдуме предлагают расширить программу кредитов по льготной ставке

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме предлагают расширить программу кредитов по льготной ставке
Депутат ГД Сергей Кривоносов. Фото: сайт Госдумы РФ

Расширение программы кредитов по льготной ставке 2% предприятиям из пострадавших от коронавируса отраслей позволит избежать увольнения многих сотрудников.

Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.

Парламентарий отметил, что в мае рабочей группой по поддержке туризма, гостиничной и ресторанной отраслей комиссии ГД по вопросам поддержки МСП среди мер помощи, в том числе, предлагалось и льготное кредитование для предприятий туриндустрии.

По мнению депутата, правительство могло бы принять решение по упрощенной системе выдачи таких кредитов.

«Может быть, под 2-3% - для оборотных средств, для зарплаты, для развития бизнеса», – считает Кривоносов.

ДВа

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