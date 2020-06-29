В Госдуме предлагают расширить программу кредитов по льготной ставке
29 июня 2020, 17:12[ «Аргументы Недели» ]
Расширение программы кредитов по льготной ставке 2% предприятиям из пострадавших от коронавируса отраслей позволит избежать увольнения многих сотрудников.
Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов.
Парламентарий отметил, что в мае рабочей группой по поддержке туризма, гостиничной и ресторанной отраслей комиссии ГД по вопросам поддержки МСП среди мер помощи, в том числе, предлагалось и льготное кредитование для предприятий туриндустрии.
По мнению депутата, правительство могло бы принять решение по упрощенной системе выдачи таких кредитов.
«Может быть, под 2-3% - для оборотных средств, для зарплаты, для развития бизнеса», – считает Кривоносов.
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